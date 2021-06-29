Суд в деле Кочаряна и Геворкяна обнаружил препону: судебное заседание отложено

Суд общей юрисдикции г. Еревана (резиденция Шенгавит) под председательством судьи Анны Данибекян судебный процесс по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна в связи с обнаружением препоны отложил еще на месяц. Как сообщает «Арменпресс», в начале судебного заседания судья Данибекян отметила, что существует препона для продолжения судебного разбирательства. Если второй президент Республики Армения Роберт Кочарян и бывший вице-премьер Армен Геворгян получат статус депутатов, возникнет проблема с преодолением их депутатской неприкосновенности.

Для получения четкой информации о статусе Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна суд объявил 30-минутный перерыв, чтобы сторона защиты представила избирательный список блока «Айастан» и решение ЦИК о распределении мандатов.

После перерыва адвокат Роберта Кочаряна Арам Вардеванян представил решение ЦИК от 27 июня 2021 г. о подведении итогов внеочередных выборов 20 июня, в котором был указан соответствующий процент голосов, полученных политическими силами, а также количество их мандатов в Парламенте. Согласно решению ЦИК, блок «Айастан» получил 29 мандатов.

Защитник напомнил, что блок «Айастан» собирается обратиться в Конституционный суд в связи с решением ЦИК. Таким образом, крайний срок окончательного урегулирования вопроса ожидается 26 июля.

На что прокурор Геворг Багдасарян заявил, что непонятно, для чего адвокатом были представлены эти документы. «Конституция неприкосновенность и ее преодоление связывает с возбуждением уголовного преследования. А поскольку это непонятно, то мы не знаем, какой процесс происходит, чтобы выразить свою позицию по этому поводу. Если суд прояснит, какое значение имеют документы, которые он получил, и какое отношение они имеют к этому делу, и какие у суда опасения, мы выразим свою позицию», - сказал Багдасарян.

В связи с этим обстоятельством суд решил отложить рассмотрение дела еще на месяц, назначив следующее заседание на 3 августа в 13:00.

Роберт Кочарян возглавляет блок «Айастан», а Армен Геворгян в избирательном списке блока занимает 5-е место.