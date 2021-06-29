Действующий председатель ОБСЕ вновь призывает освободить военнопленных, найти политическое решение карабахской проблемы
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден вновь призвала Азербайджан освободить армянских военнопленных, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и достичь политического решения. Об этом Анн Линде сказала на пресс-конференции, касаясь сказанного «Арменпресс», что армянское общество разочаровано пассивной позицией ОБСЕ во время войны в Нагорном Карабахе, отвечая на вопрос, разделяет ли действующий председатель ОБСЕ мнение президента Азербайджана, что нагорно-карабахский конфликт разрешен.
«Я не согласна с тем, что ОБСЕ не прилагает больших усилий для разрешения конфликта, того, что происходит в Нагорном Карабахе. У меня есть очень активный специальный представитель. Я лично встречалась с ним вчера, чтобы обсудить ситуацию. Есть сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, России и Франции, которые пытаются предпринимать очень позитивные шаги», - сказала Анн Линде, отметив, что в прошлом году их доступ в регион был ограничен из-за пандемии и по другим причинам.
Действующий председатель ОБСЕ напомнила, что в середине июня была достигнута договоренность о возвращении 15 армянских военнопленных в Армению, и Армения предоставила Азербайджану карты минных полей. Анн Линде видит в этом долгожданный способ укрепить доверие. По ее мнению, это произошло в результате неоценимой роли Грузии, прекрасного сотрудничества между США, Советом Европы, Европейской комиссией и сопредседателями ОБСЕ.
«Я призываю Армению и Азербайджан сделать позитивный шаг, освободив всех пленных, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии Анджея Каспршика найти политическое решение, поскольку мирного соглашения пока нет», - сказала Анн Линден.
Несмотря на положения трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя обязательства, и не возвращает всех армянских военнопленных.
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