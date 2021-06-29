Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о формировании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно тексту проекта резолюции, в состав комитета войдут 13 человек, Пелоси назначит восемь человек, остальные пять будут избраны в ходе консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Спикер не сообщила, кого планирует назначить, однако, как рассказал телеканалу один из помощников, она серьезно рассматривает кандидатуру республиканца.

Ожидается, что голосование по тексту резолюции пройдет на этой неделе, информирует телеканал.

Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.