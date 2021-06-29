Наша стратегия в области сельского хозяйства - капельное орошение и использование новых технологий: Никол Пашинян

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание по текущим вопросам сферы сельского хозяйства, ирригационного процесса и программам реформ аграрного сектора. В обсуждении приняли участие руководители заинтересованных ведомств, губернаторы Арагацотна, Арарата, Армавира, руководители отрасли и другие должностные лица.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения Никол Пашинян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Июнь 2021 года сопровождается беспрецедентной жарой, высокой температурой, что приносит с собой проблемы, прежде всего, в области водопользования и орошения. Хочу отметить, что в последние годы мы фиксируем беспрецедентную жару, что означает, что надо принять тот факт, что это уже не явление, которое происходит один раз в месяц или один раз в год, а глобальное климатическое изменение. Следовательно, проблемы с оросительной водой, с которыми мы сталкиваемся, по всей вероятности, будут продолжительными. Т.е. у нас будут проблемы с орошением, и это формирует для нас новые вызовы в аграрном секторе.

Сегодня мы собрались, чтобы обсудить наши оперативные задачи, понять, что нам нужно сделать для решения задач текущего года. Но в глобальном плане мы должны констатировать, что эти климатические изменения приводят нас к выводу о том, что, если говорить очень жестко, традиционное орошение как таковое вообще не имеет будущего.

Наша глобальная стратегия в области сельского хозяйства должна заключаться в использовании новых технологий, в частности, капельного орошения. Как мы говорили в предвыборный период, мы должны в ближайшем будущем стимулировать внедрение капельного орошения, а то, что мы обещали в предвыборный период, должны реализовать эту программу в самое ближайшее время. То есть нет времени затягивать и откладывать дела на потом.

Мы также констатировали необходимость строительства водохранилищ и увеличения запасов воды, к чему мы также должны приступить очень быстро. Т.е. нужно начинать эти неотложные процессы, строительство более десятка водохранилищ. Но сегодня наша задача - понять, что делать в этом году и в следующем году. Потому что, как бы мы ни работали, к сожалению, за год-два не удастся изменить всю ирригационную систему республики, и мы, по сути, должны работать по этой логике и в этом режиме.

Законодательство Республики Армения предусматривает определенные процедуры, и сегодня мы должны понять, в какой степени мы будем применять эти процедуры, какие решения мы должны принять, как мы должны выполнять эти решения, чтобы обеспечить поливной водой наши сельскохозяйственные угодья, и чтобы наше сельское хозяйство, которое в этом году хорошо стартовало, не столкнулось с большими проблемами или эти проблемы были управляемыми”.

В ходе совещания были обсуждены варианты оперативных и стратегических решений проблем, обозначенных и.о. премьер-министра.

Николу Пашиняну доложили о ситуации в аграрном секторе вследствие неблагоприятных погодных условий, объемах нехватки воды, процессе водоснабжения и работах по удовлетворению потребностей в воде для орошения. Было отмечено, что по прогнозам такой высокий температурный фон будет сохраняться в течение всего лета, что скажется на процессе полива. В этом контексте были затронуты шаги как в краткосрочной, так и среднесрочной и долгосрочной перспективе. В качестве приоритетов были отмечены непрерывная реализация программ субсидирования, способствующих внедрению системы капельного орошения в аграрном секторе, скорейший запуск программ строительства водохранилищ. Была отмечена важность внедрения механизмов страхования и картографирования сверхнормативных земель, что будет способствовать реформированию отрасли. В качестве стратегической задачи исполняющий обязанности премьер-министра назвал необходимость реформирования водного сектора, поручив завершить разработку стратегии в короткие сроки.

Никол Пашинян поручил создать рабочую группу, которая должна проводить скоординированную работу по оперативному реагированию на проблемы аграрного сектора, одновременно разрабатывать институциональные решения, поддерживать программы с логикой развития.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность связи с общественностью, поручив ответственным лицам надлежащим образом информировать и представлять общественности ситуацию, проблемы и работу, которая ведется по их решению.