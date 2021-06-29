Совет ЕС одобрил подписание соглашения с Арменией о создании общей авиационной зоны

29 июня Совет Европейского Союза одобрил подписание соглашения с тремя странами, соседствующими с ЕС, Украиной, Арменией и Тунисом о создании единого авиационного пространства, а также о подписании Соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения позволят открыть рынок авиаперевозок, предложив новые возможности потребителям и авиакомпаниям. За счет более эффективной связи новый импульс будет дан торговле, туризму, привлечению инвестиций, социально-экономическому развитию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает делегация ЕС в Армении.

«Совет ЕС готов подписать четыре важных соглашения в области авиации, которые обеспечат доступ авиакомпаний к рынку, расширят возможности авиаперевозок и свободу передвижения граждан. Соглашения также обеспечат высочайший уровень безопасности, будут приняты меры для обеспечения равных условий игры», - отметил Нуно Сантос, министр инфраструктур Португалии, который ныне председательствует в Совете ЕС.

Три соглашения, которые будут подписаны со странами-соседями, снимут рыночные ограничения для соседних стран ЕС, эти страны будут ассоциированы с ЕС на внутреннем авиационном рынке, поскольку они будут вводить авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС.

Соглашение с Катаром в равной степени откроет рынок для всех 27 стран-участниц․Будет обеспечена модернизация правил и стандартов авиаперевозок между Катаром и ЕС. Соглашение, в своем роде, будет первым между ЕС и странами Персидского залива».

Положения всех четырех соглашений будут закреплять экологические, социальные требования, требования добросовестной конкуренции и надежные механизмы обеспечения соблюдения, во избежание любого искажения конкуренции или других злоупотреблений.

Соглашения с Украиной, Арменией и Катаром, согласно принятым решениям, могут временно реализовываться, до завершения процедур, требуемых национальным законодательством для вступления документов в силу.

Ожидается, что четыре соглашения будут подписаны осенью 2021 года. Затем соглашения должны быть ратифицированы всеми государствами-членами ЕС, ЕС и страной, подписавшей соглашение.