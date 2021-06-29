Айк Чобанян считает важной новою стратегию развития сферы высоких технологий

Айк Чобанян, исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении, в рамках мероприятия «MWC Barcelona 2021», проходящего в Барселоне с 28 июня по 1 июля встретился с вице-президентом GSMA, директором по региональной политике в Европе, России и СНГ Даниэлем Патаки. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высоких технологий.

Айк Чобанян сказал, что представители технологической сферы Армении всегда участвовали и высоко ценили мероприятия «MWC Barcelona 2021».

Исполняющий обязанности министра коснулся проблем трансформации, стоящих перед сектором, а также новой реальности, обусловленной пандемией.

Айк Чобанян отметил, что необходимо в новых решениях проявлять большую активность, чтобы люди и страны не имели тех неудобств, которые существуют сегодня. Решения относятся к сфере инфраструктуры, цифровых технологий, и такие площадки создают возможность обсуждений этих тем с ответственными лицами стран, играющих роль в этой сфере.

Даниел Патаки представил деятельность GSMA, которая включает в себя несколько направлений, первое из которых - объединение представителей отрасли в одном месте, второе - стандартизация, технологическое сотрудничество и третье - создание возможностей для сотрудничества между лицами, принимающими решения. Даниэль Патаки подчеркнул свой многолетний опыт работы в сфере регуляторов и возможности сотрудничества в этом направлении.

Исполняющий обязанности министра представил основные направления деятельности Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, и подчеркнул значение постепенной реализации реформ в этой сфере, соответствующих времени. С этой точки зрения Айк Чобанян сделал акцент на принятии новой стратегии развития отрасли, реализация которой выведет экономику страны на новый уровень развития. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества, договорились обсудить приоритеты по реализации программ взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.