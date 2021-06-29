Байден: законопроекты о стимулировании научных исследований помогут США обойти Китай

Принятые 28 июня Палатой представителей Конгресса США два законопроекта о стимулировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в США помогут стране превзойти Китай и весь остальной мир на долгие годы. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в распространенном Белым домом письменном заявлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Десятилетия пренебрежений и сокращения инвестиций поставили нас в невыгодное конкурентное положение, поскольку страны по всему миру, такие как Китай, вливают средства и целенаправленно развивают новые технологии и отрасли, оставляя нас под реальным риском оказаться позади", - отметил президент.

Байден напомнил, что в начале июня Сенат Конгресса одобрил законопроект, который выделит из бюджета страны $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Средства пойдут на обеспечение работы NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. Президент подчеркнул, что подпишет эти три законопроекта в случае одобрения их обеими палатами Конгресса.