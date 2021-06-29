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Килиан Мбаппе извинился перед болельщиками

Килиан Мбаппе извинился перед болельщиками

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе извинился перед болельщиками.

Как сообщает «Арменпресс», победитель матча плей-офф чемпионата Европы Франция-Швейцария определился в серии послематчевых пенальти, и последний удар Мбаппе не был точным, и таким образом Франция выбыла из дальнейшей борьбы.

«Сожалею за нереализованный пенальти. Я знаю, что вы, фанаты, разочарованы, мне очень жаль. Это часть спорта, который я так люблю», - написал Мбаппе.

В четвертьфинале Евро-2020 Швейцария сразится со сборной Испании. Эта встреча состоится 2 июля.


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