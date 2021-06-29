Минздрав Австралии назвал вакцину от Pfizer предпочтительной для пожилых

Власти Австралии на фоне роста заболеваемости COVID-19 отменили ограничения для взрослых на использование вакцины производства AstraZeneca. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АР. Однако глава Минздрава страны Грег Хант добавил, что препарат от Pfizer остается предпочтительным в том числе и для пожилых, пишет Sydney Morning Herald.

Днем ранее правительство объявило, что отменяется рекомендация не применять эту вакцину взрослым гражданам в возрасте от 40 лет и страше. Грег отметил, что ему неизвестно, сколько людей захотят привиться препаратом производства AstraZeneca. Пока Австралии уже были использованы около 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca и почти 2,8 млн доз вакцины Pfizer.

Ранее Минздрав не рекомендовал прививаться этим препаратам гражданам моложе 50 лет, а затем повысил планку до 60 лет из-за риска образования тромбов после вакцинации. Ограничения отменены из-за распространения в Австралии штамма дельта, который отличается повышенной контагиозностью.

Ранее в Австралии у 60 человек наблюдались нарушения в свертывании крови среди более чем 3,8 млн человек, получивших препарат AstraZeneca. Среди них двое скончались, 22 находятся в больнице, причем четверо - в отделении интенсивной терапии. 36 человек выздоравливают.

Полностью вакцинировались от коронавируса только 5% австралийцев. На континенте также доступна вакцина от Pfizer, но пока спрос на нее превышает предложение. Случаи заражения штаммом коронавируса дельта в Австралии фиксируются с июня.

До сих пор считалось, что власти Австралии относительно успешно сдерживали распространение коронавируса. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 30 554 случая заражения.