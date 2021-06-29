Школьники Армении добились успехов на международных олимпиадах по информатике

Команда Армении на 33-й Международной олимпиаде по информатике завоевала 3 медали. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Олимпиада проводилась в онлайн формате с 19 по 25 июня в Ереванском государственном университете. Соревнование, в котором приняли участие 355 школьников из 88 стран, был организован Сингапуром.

Александр Абелян, ученик 12 класса колледжа «Квант», завоевал серебро, бронзовых медалей удостоились Эмиль Костанян, ученик 12 класса специальной физико-математической школы имени А. Шагиняна, и Ара Халатян, ученик 11 класса колледжа «Квант». В олимпиаде участвовала и Ани Хачатрян, ученица 12 класса физико-математической специальной школы имени А. Шагиняна.

Команду возглавили преподаватель факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Армен Андреасян и магистр того же факультета Левон Мурадян.

Команда Армении на Европейской онлайн-олимпиаде по информатике среди девушек, которая проводится впервые, завоевала 2 медали. Конкурс, организованный Швейцарией, проходил в онлайн формате, с 13 по 19 июня.

Ани Хачатрян, ученица 12 класса физико-математической специальной школы имени А. Шагиняна, завоевала серебряную медаль, а Амарас Назарян, ученик 11 класса колледжа «Квант» - бронзовую медаль.