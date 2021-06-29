В Музее русского искусства откроется выставка: «В поисках красоты: Михаил Врубель»

1 июля в Музее русского искусства (собрание проф. А. Абраамяна) состоится торжественная церемония открытия выставки «В поисках красоты. Михаил Врубель». Впервые в Армении Музей русского искусства представит все работы автора, которые есть в нашей республике.

Как сообщает «Арменпресс», музей организовал выставку совместно с Национальной галереей Армении, Фундаментальной научной библиотекой Национальной академии наук Республики Армения, при содействии Ереванского культурно-делового центра «Дом Москвы».

Она посвящена юбилею великого русского художника Михаила Врубеля, 165-летие которого отмечалось 17 марта этого года, а также 100-летию Национальной галереи Армении.

Из 13 работ, представленных на выставке «В поисках красоты. Михаил Врубель», 9 находятся Национальной галерее Армении, 4 - в Музее русского искусства. Эти работы представляют М. Врубеля как живописца, художника сцены, графика и скульптора.

Посетители впервые увидят «Сборник произведений», изданный к 50-летию со дня смерти М. Лермонтова, иллюстрированный 18 лучшими русскими живописцами: Айвазовским, Суриковым, Шишкиным, Репиным, братьями Васнецовыми, Поленовым, Врубелем и др.

Цифровые материалы, предоставленные Государственным центральным театральным музеем им. А. Бахрушина (Москва), делают выставку более интересной и информативной.