Нарек Ахназарян исполнит с симфоническим оркестром написанный для него концерт

Государственный симфонический оркестр Армении 30 июня в концертном зале Арама Хачатуряна представит армянскую премьеру Четвертого концерта для виолончели Эдуарда Айрапетяна. В качестве солиста выступит Нарек Ахназарян.

Как сообщили «Арменпресс» в информационном отделе оркестра, мировую премьеру Четвертого концерта для виолончели Эдуарда Айрапетяна Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя, главного дирижера Сергея Смбатяна исполнил в 2018 году в Германии, в Эльбфилармонии. Концерт имел большой успех.

Композитор Эдуард Айрапетян отметил, что симфонический оркестр всегда представляет произведения современных армянских композиторов как в Армении, так и за рубежом. «Наше сотрудничество с Государственным симфоническим оркестром Армении очень гармонично. Он полностью понимает мои эстетические идеи, что очень важно. Оркестр всегда и с готовностью обращается к моим произведениям», - сказал Эдуард Айрапетян.

Четвертый концерт для виолончели композитор написал в 2017 году, для Нарека Ахназаряна. «Писать для солиста - значит изобразить его музыкальный портрет, представить музыканта на сцене, его движения, проникнуть в логику его чувств», - сказал Эдуард Айрапетян.

На концерте 30 июня будут исполнены и отрывки из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Концертом будет дирижировать Джун Сан Парк, победитель прошлогоднего Международного конкурса имени А. Хачатряна.