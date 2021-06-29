На бизнес-форуме «Армения-Иран» предприниматели достигли договоренностей

12:23, 29 Հունիս, 2021

В рамках бизнес-форума «Армения-Иран», начавшегося 29 июня в Ереване, бизнесмены положили начало переговорам по укреплению торговых связей.

Как передает «Арменпресс», в рамках бизнес-форума Ереван посетила делегация высокотехнологичных компаний Ирана, состоящая из представителей более чем 25 компаний Ирана.

Директор компании «Rhyton Solutions» Масуд Хасани в беседе с журналистами сказал, что они впервые приезжают в Армению, хотя сотрудничество уже было.

«В Армении мы сотрудничали в сфере ИТ, нам заказывали программы, и мы их создавали. После этого форума мы сможем осуществлять большие программы в разных форматах. Благодаря сотрудничеству между нашими странами мы сможем добиться прогресса и на мировом рынке», - отметил Масуд Хасани и добавил, что в течение дня они проведут множество встреч с различными ИТ-компаниями.

Другой участник форума, также представляющий IT-сферу, Эмаде Аскари, заявил, что они нацелены на расширение сотрудничества между двумя странами.

«Мы хотим в Армении наладить производство, а затем с армянскими компаниями выйти на мировой рынок. На форуме присутствуют 10 иранских, 40 армянских компаний, надеюсь, сегодня мы достигнем выгодных договоренностей», - сказал Эмаде Аскари.

Пируза Абаджян, директор компании «П. Абаджян», сообщила, что они занимаются сертификацией строительных материалов и лабораторными испытаниями.

«Нас интересовал иранский цемент, который производится и импортируется в Армению. Мы много раз встречались с иранской стороной, и теперь мы должны попытаться найти пути сотрудничества с ними, чтобы начать работу», - подчеркнула Пируза Абаджян.