Президент Арцаха воздал дань памяти павшим за Родину и без вести пропавшим воинам

По случаю Дня памяти павших за Родину и без вести пропавших воинов президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении членов Совета безопасности, государственных и военных деятелей 29 июня посетил Степанакертский мемориал и воздал дань памяти борцам, павшим за свободу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление Аппарата президента Арцаха.

Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вртанес Абраамян провел богослужение, выступила председатель Союза родных без вести пропавших воинов Арцаха Вера Григорян. Затем президент Арцаха посетил военный пантеон.