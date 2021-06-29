Блинкен заявил, что США не просят своих партнеров выбирать между ними и Китаем

США не просят своих партнеров и союзников выбирать между Вашингтоном или Пекином, но в вопросах соперничества и противостояния с Китаем следует более действенно сохранять единство. Об этом заявил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica интервью государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Италии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Соединенные Штаты уважают факт, что у других стран есть разветвленные отношения с Китаем. Мы никого не просим выбирать между нами и Китаем. Но когда нам приходится иметь дело с этим государством, будь то как противники, соперники или партнеры, мы гораздо более эффективны, если действуем вместе. И это нашло подтверждение на саммитах Группы семи, НАТО и США - ЕС", - сказал Блинкен. Он назвал Китай "наиболее сложной страной, с которой приходится иметь дело". "Есть области, в которых мы противники, где-то соперники, а в каких-то вопросах партнеры", - добавил Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что стратегический альянс с США и НАТО для Рима "несравним" с коммерческими отношения с Китаем, которые не противоречат союзу с США. Италия подписала в марте 2019 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина меморандум о взаимопонимании, который предусматривает развитие сотрудничества между странами, в том числе в рамках китайской инициативы создания "Экономического пояса Шелкового пути" ("Один пояс - один путь"). Меморандум стал результатом инициативы и работы одной из правящих партий - "Движение "5 звезд". Как неоднократно поясняли представители итальянского руководства, данный документ рамочный, не предусматривающий никаких обязательств сторон, но открывающий путь для конкретных соглашений о сотрудничестве в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности портовой.

Однако данный шаг вызвал недовольство в США. Предыдущий госсекретарь Майк Помпео во время своих визитов в Италию использовал гораздо более жесткую риторику с целью убедить Рим "не доверять Китаю" и не поддаваться "его хищнической политике".