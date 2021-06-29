Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана поздравительное послание
11:27, 29 Июнь, 2021
Президент Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
«Я высоко ценю традиционные дружеские отношения между нашими народами. Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Туркменистаном», - говорится в послании президента Саргсяна.
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