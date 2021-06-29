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Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана поздравительное послание

Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Я высоко ценю традиционные дружеские отношения между нашими народами. Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Туркменистаном», - говорится в послании президента Саргсяна.


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