Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Я высоко ценю традиционные дружеские отношения между нашими народами. Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Туркменистаном», - говорится в послании президента Саргсяна.