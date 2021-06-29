В Армении подтверждено 116 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 73 заболевших

По состоянию на 11:00 29 июня в Армении подтверждено 116 новых случаев заражения COVID-19, 73 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 477 тестов. Всего проведено 1 181 291 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 224 967 случаев заражения COVID-19, 216 718 из которых вылечились, есть 4 514 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 636 пациентов.

Зарегистрировано 1 099 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.