Сергей Лавров с Филиппо Гранди обсудили вопрос возвращения перемещенных лиц в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди среди прочих вопросов обсудили и вопрос возвращение временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении МИД России.

«В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года был обсужден вопрос репатриации беженцев, временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах», - говорится в сообщении МИД.