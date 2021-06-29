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Сергей Лавров с Филиппо Гранди обсудили вопрос возвращения перемещенных лиц в Нагорный Карабах

Сергей Лавров с Филиппо Гранди обсудили вопрос возвращения перемещенных лиц в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди среди прочих вопросов обсудили и вопрос возвращение временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении МИД России.

«В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года был обсужден вопрос репатриации беженцев, временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах», - говорится в сообщении МИД.


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