Будет прекращено газоснабжение села Балак Сюникской области и части Цовагюха Гегаркуникской области

С целью проведения плановых работ 30-го июня с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей села Балак Сюникской области. С 09:00 до 18:00 - потребителей села Балак Сюникской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».