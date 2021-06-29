США привержены укреплению партнерства с Арменией: Джо Байден поздравил Никола Пашиняна
09:18, 29 Июнь, 2021
Президент США Джо Байден поздравил Армению с проведением успешных парламентских выборов и заявил о намерении укреплять партнерство с Арменией.
Как передает «Арменпресс», он написал об этом в своем микроблоге в Twitter.
«Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешными парламентскими выборами. Наше партнерство с Арменией - одна из общих ценностей, а также сотрудничество в вопросе демократических реформ и урегулирования конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства», - написал Джо Байден.
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