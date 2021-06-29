Евро-2020: Швейцария победила Францию и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Бухаресте состоялся матч Франция - Швейцария.

Как сообщает «Арменпресс», в начале матча обе команды обменивались атаками. Однако Швейцария первой воспользовалась своей возможностью. На 15-й минуте отличился Харис Сеферович. В начале второго тайма Швейцария получила право бить с пенальти, которое Родригесу не удалось реализовать. В течение следующих двух минут в составе сборной Франции дублем отличился Карим Бензема. Франция продолжала владеть инициативой. На 75-й минуте дальним метким ударом отличился Поль Погба. Швейцария не сдавалась и сумела сократить разницу. Харис Сеферович стал автором дубля. На последней минуте матча швейцарцы фантастической игрой восстановили равенство счета. Марио Гавранович забил гол. Итак: Франция-Швейцария - 3:3. Матч был перенесен на дополнительное время, в котором голов не было забито. В послематчевой серии пенальти точнее оказались игроки сборной Швейцарии.

В четвертьфинале чемпионата Европы Швейцария встретится с Испанией.