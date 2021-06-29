Евро-2020: предстоящие матчи
02:10, 29 Июнь, 2021
Подходит к концу 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», в последних играх плей-офф сразятся 4 команды. Англия в Лондоне сыграет с Германией. Англия – первая в группе D, Германия - вторая в группе F.
В другом матче дня Швеция попытается обыграть Украину. Шведам, опередив Испанию, удалось занять первое место в группе E. Украина вышла из группы C с третьей лучшей позицией.
Состоятся матчи:
Англия-Германия - 20:00
Швеция-Украина - 23:00
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