Евро-2020:  предстоящие матчи

Подходит к концу 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в последних играх плей-офф сразятся 4 команды. Англия в Лондоне сыграет с Германией. Англия – первая в группе D, Германия - вторая в группе F.

В другом матче дня Швеция попытается обыграть Украину. Шведам, опередив Испанию, удалось занять первое место в группе E. Украина вышла из группы C с третьей лучшей позицией.

Состоятся матчи:

Англия-Германия - 20:00

Швеция-Украина - 23:00