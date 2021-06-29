Газета «Айастани Анрапетутюн»: Вся экономика должна служить военной промышленности

«Чтобы выстоять, нам нужна совершенно новая, глубокая стратегия экономического развития. Для устойчивого и качественного роста, на какие сферы экономики, помимо военной промышленности, следует обратить внимание?

Экономист Карен Саркисян ответил на вопрос «Айастани Анрапетутюн», исходя из вызовов, стоящих перед Арменией. По словам специалиста, важнейшей сферой, где есть потенциал и можно в короткие сроки добиться результатов с помощью государственной политики стимулирования и руководства, является ИТ-сектор, действующий в направлении модернизации и переоснащения оборонно-промышленного комплекса. «Это, в свою очередь, будет способствовать диверсификации экономики. Я также считаю, что было бы правильно, если бы вся экономика служила поступательному развитию военной промышленности и перешла бы к плановому управлению. Мы находимся в такой сложной геополитической ситуации, что если мы не создадим минимально необходимые условия для безопасности Армении, я не думаю, что какие-либо внешние силы возьмут это на себя».

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