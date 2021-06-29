Газета «Айастани Анрапетутюн»: Серьезные послания от соседней страны

«Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси показал, что он будет последовательно и жестко защищать интересы своей страны в регионе и во всем мире, и то, что интересы Армении и Ирана после Арцахской войны почти полностью совпадают. Это означает, что более тесные связи между двумя странами будут неизбежны, по крайней мере, в случае транспортного узла Юг-Север. Реорганизуемая Армянской Армии и система безопасности также почувствуют необходимость военного сотрудничества с Ираном».

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