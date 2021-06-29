Газета «Айастани Анрапетутюн»: Представляясь мировому сообществу в образе миролюбца ...

«Власти Азербайджана продолжают вести двойную игру, выступая перед международным сообществом под видом миролюбивых сил, а внутри страны подпитывая свое собственное общество ненавистью к армянам. Все было бы не так опасно и тревожно, если бы все это не сопровождалось наращиванием вооружений, открытой демонстрацией силы и грубыми нарушениями международного права, такими как организация уголовных процессов против армянских пленных по сфальсифицированным мотивам и т. д.

После второй Арцахской войны в Азербайджане ведутся активные работы по оснащению армии и увеличению ее личного состава. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов несколько дней назад заявил, что «у азербайджанской армии должны быть новые программы, должны быть определены новые задачи и цели», согласно которым армия должна организовать свою службу, боевые действия и боевую подготовку.

Для Азербайджана так называемые «задачи и цели» - это принуждение Армении к односторонним уступкам путем применения силы и угрозы силой, посягательство на территориальную целостность Армении и отказ от Арцаха ...»

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