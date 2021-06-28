В Кашатаге в результате ДТП скончались 2 азербайданских военнослужащих

В перешедшем под контроль Азербайджана Кашатагском районе разбился азербайджанский военный грузовик, погибли двое военнослужащих. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщает минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 28 июня в дневные часы на территории Кашатагского района в результате крушения военного грузовика КамАЗ погибли военнослужащие сверхсрочной действительной службы азербайджанской армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.