В России от коронавируса привили 23 миллиона человек

В России от коронавируса привили уже 23 миллиона человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире "Первого канала".

"Сегодня это уже 23 (миллиона человек, – ред.)", – отметил министр.

По данным Мурашко, из всех вакцинированных лишь 0,5% заболели коронавирусом, при этом у большинства из них болезнь "протекала в легкой форме, бессимптомной форме". Ни одного летального исхода при этом не было, обратил внимание министр.

По данным оперативного штаба, за все время пандемии в России выявили более 5,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом, почти 5 миллионов человек выздоровели, еще 133 тысячи – скончались.