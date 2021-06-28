Число погибших из-за обрушения дома во Флориде достигло 10 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида возросло до 10, 151 человек числится пропавшим без вести. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Сегодня утром мы извлекли еще одно тело. Таким образом, число возросло до 10... Число пропавших без вести составляет 151", - сообщила мэр в ходе пресс-конференции.

Многоэтажное здание 24 июня частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По словам властей, поисковые работы продолжаются.

Ранее газета New York Times сообщила, что инженер, проводивший три года назад проверку обрушившегося здания, предупреждал об обнаружении "серьезных повреждений" конструкций дома.