Военнопленные должны быть немедленно возвращены на Родину: посол Нидерландов в Армении

Посол Нидерландов в Армении Нико Схермерс подчеркивает, что удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены без каких-либо условий. Как сообщает Арменпресс, об этом Схермерс сказал на брифинге.

«Военнопленные должны быть немедленно возвращены: такова позиция правительства Нидерландов. Я могу только выразить большую надежду, что военнопленные вернутся на Родину без каких-либо предусловий», - сказал Схермерс.

Посол напомнил, что на прошлой неделе Армению и Азербайджан посетили представители ЕС, в том числе главы МИД Румынии, Литвы и Австрии, которые в рамках визита обсудили и этот вопрос.

Посол Нидерландов также коснулся вопроса об открывшемся в Баку так называемом «парке трофеев», подчеркнув, что такого не должно было произойти, это недопустимо, и это также является позицией правительства Нидерландов. Посол считает открытие парка шокирующим, отметив, что оно не способствует миру.

«Мы ожидаем формирования атмосферы доверия. Сторонам следует обсудить пути решения вопросов на дипломатическом уровне, чтобы найти пути сосуществования на этой территории», - заключил голландский посол.

Азербайджан по-прежнему не выполняет полностью договоренности трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января, в частности, по части возвращения пленных.