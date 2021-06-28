В Абовяне началось строительство центра временного размещения лиц, ищущих убежища

В Абовяне 28 июня дан старт строительству центра временного размещения лиц, ищущих убежища. Как сообщает Арменпресс, общая стоимость программы составляет 1 млн 358 тыс евро, предоставленных правительствами Королевства Дания, Королевства Нидерландов и Федеративной Республики Германии, а программа реализуется совместными усилиями Международного центра разработки миграционной политики и миграционной службой Армении. Двухэтажное монолитное здание со всеми удобствами будет построено на земельном участке, предоставленном общиной Абовян.

Фото: Татев Дурян

«Проект планируется завершить до конца 2022 года, но строители вселяют надежду, что это можно будет сделать немного раньше - к середине 2022 года здание будет готово. Действующее специальное жилье, предназначенное для решения жилищных проблем соискателей убежища, вмещает около 50 человек, хотя оно рассчитано на 45 человек. То есть с некоторыми трудностями, но мы принимаем 50 человек. Текущее строительство предусматривает строительство специального убежища, в котором будет размещено около 100 соискателей убежища, а в некоторых случаях - до 120 человек.

По крайней мере, на ближайшие несколько лет, если не на 7-8 лет, мы действительно можем считать жилищные проблемы соискателей убежища решенными. Планировать такие долгосрочные вопросы пока нецелесообразно, учитывая стремительную смену миграционных тенденций», - сказал глава миграционной службы Армен Казарян в беседе с журналистами после церемонии открытия проекта.

Глава миграционной службы отметил, что за последние 3 года ежегодный поток соискателей убежища составляет более 200 человек.

«В основном они поступают из стран Ближнего Востока, таких как Сирия, Ливан, Ирак, из мест, где идут боевые действия, где жизни людей находятся в опасности», - сказал Казарян.

По словам главы миграционной службы, соискатели убежища будут находиться в этом центре до завершения процесса определения статуса беженца.

«В первую очередь соискателям убежища предоставляется жилье. Кроме того, как социально уязвимая группа, они получают медицинскую помощь. А для тех, кто не размещен в приюте, есть некоторая финансовая поддержка, которая позволяет им снимать квартиру на короткий период времени, пока их заявление о предоставлении убежища не будет изучено и закончено», - заключил Казарян.