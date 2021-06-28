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В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек

В Лондоне в результате взрыва пострадал один человек

При сильном пожаре в центре Лондона у станции Elephant & Castle есть один пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении пожарной службы британской столицы.

"Бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

На месте работают 15 пожарных машин и около 100 огнеборцев.

По обновленным данным пожарных, в результате возгорания сгорели три коммерческих постройки под железнодорожными сводами станции, также горят шесть автомобилей и телефонная будка. Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы.

"Большинство дорог перекрыто, мы просим людей избегать этой зоны и держать окна и двери закрытыми, пока пожарные берут огонь под контроль", - заявил командир пожарной станции Джеймс Райан.

Ранее полиция Лондона заявила, что пожар у станции Elephant & Castle не связан с терроризмом.


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