Родители пропавших без вести военнослужащих требуют встречи с Пашиняном

Родители военнослужащих, пропавших без вести после 44-дневной войны в Арцахе, 28 июня провели акцию протеста перед зданием правительства Армении.

Как сообщает Арменпресс, они требуют встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

По словам протестующих, со дня внеочередных парламентских выборов прошло 8 дней, но положительных изменений нет.

«В последний раз мы собирались у посольства России, чтобы российская сторона помогла нам, потому что мы знали, что люди, которые пошли на трехсторонние переговоры, не были компетентны вести переговоры. Через несколько дней мы узнали, что эти переговоры были не в нашу пользу. У нас не было информации больше месяца, мы не могли ее собрать, потому что была избирательная кампания.

Озвучиваются цифры о потенциальных пленниках, мы хотим получить четкий ответ от правительства: что делается и что уже сделано. Мы собрались сегодня, чтобы получить ответы на свои вопросы», - сказал родственник одного из пропавших без вести.

Он добавил, что в акции протеста участвуют люди из разных уголков Армении - Ланджик, Шамшадин, Апаран, Артик, а также граждане Арцаха.

«На данный момент ждем ответа. С нами сегодня встречался помощник премьер-министра, он не сказал четко, примут нас или нет, он должен был узнать. Мы хотим, чтобы они сказали нам, когда и каким образом они вернут наших детей на родину, когда их ждать», - сказал родитель другого пропавшего без вести.

Касаясь вопроса о продолжении акции протеста, он сказал, что все зависит от встречи с исполняющим обязанности премьер-министра и его ответа. Они еще не приняли решение о сидячей забастовке.

Родители утверждают, что если их не устроит ответ Никола Пашиняна, они примут более жесткие меры.