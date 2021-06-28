Состав ФК «Урарту» пополнил бельгийский полузащитник Ливио Милтс

Состав футбольного клуба «Урарту» пополнил бельгийский полузащитник Ливио Милтс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний футболист перешел в «Урарту» из голландского футбольного клуба «Рода», в котором в первой части сезона 2020/21 принял участие в 5 матчах, затем перешел в клуб ТОП Осс, где сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

После присоединения к команде Милтс поделился своими впечатлениями: «Я счастлив быть здесь, это большой шаг для меня. Рад, что буду играть в действительно замечательном клубе с неплохой инфраструктурой. Я уже провел в команде один товарищеский матч, впечатления хорошие, тренер четко объяснил стиль игры команды. Эти товарищеские игры помогают нам подготовиться к официальным матчам, зафиксировать хороший результат в предстоящей игре с «Марибором». Я постараюсь укрепиться в этой команде, забивать голы и делать голевые передачи, чтобы прогрессировали и я, и команда».