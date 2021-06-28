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Состав ФК «Урарту» пополнил бельгийский полузащитник Ливио Милтс

Состав ФК «Урарту» пополнил бельгийский полузащитник Ливио Милтс

Состав футбольного клуба «Урарту» пополнил бельгийский полузащитник Ливио Милтс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний футболист перешел в «Урарту» из голландского футбольного клуба «Рода», в котором в первой части сезона 2020/21 принял участие в 5 матчах, затем перешел в клуб ТОП Осс, где сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

После присоединения к команде Милтс поделился своими впечатлениями: «Я счастлив быть здесь, это большой шаг для меня. Рад, что буду играть в действительно замечательном клубе с неплохой инфраструктурой. Я уже провел в команде один товарищеский матч, впечатления хорошие, тренер четко объяснил стиль игры команды. Эти товарищеские игры помогают нам подготовиться к официальным матчам, зафиксировать хороший результат в предстоящей игре с «Марибором». Я постараюсь укрепиться в этой команде, забивать голы и делать голевые передачи, чтобы прогрессировали и я, и команда».


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