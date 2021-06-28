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В центре Лондона прогремел взрыв

В центре Лондона прогремел взрыв

У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении пожарной службы.

"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.

На месте возгорания работают десять единиц техники и 70 пожарных.

Как видно на кадрах, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени. По словам очевидцев, там были слышны хлопки, похожие на взрыв.


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