В центре Лондона прогремел взрыв

У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении пожарной службы.

"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.

На месте возгорания работают десять единиц техники и 70 пожарных.

Как видно на кадрах, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени. По словам очевидцев, там были слышны хлопки, похожие на взрыв.