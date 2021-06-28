Избран новый глава НАН Армении

Президентом Национальной академии наук Армении избран академик, член президиума Национальной академии наук Республики Армения Ашот Сагян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе академии, выборы состоялись 28 июня.

На должность президента Национальной академии наук были выдвинуты три кандидата: академик-секретарь Отделения математических и технических наук НАН Ленсер Агаловян, член президиума НАН, академик Ашот Сагян и академик Эдуард Казарян.

Радик Мартиросян занимал пост президента Национальной академии наук с 2006 года.