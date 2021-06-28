Избран новый глава НАН Армении
17:48, 28 Июнь, 2021
Президентом Национальной академии наук Армении избран академик, член президиума Национальной академии наук Республики Армения Ашот Сагян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе академии, выборы состоялись 28 июня.
На должность президента Национальной академии наук были выдвинуты три кандидата: академик-секретарь Отделения математических и технических наук НАН Ленсер Агаловян, член президиума НАН, академик Ашот Сагян и академик Эдуард Казарян.
Радик Мартиросян занимал пост президента Национальной академии наук с 2006 года.
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