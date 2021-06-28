У берегов Ялты начали проверку качества морской воды

Началась проверка качества морской воды у берегов крымской Ялты, пробы будут брать ежедневно, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Запрет на купание в море у берегов Ялты был введен более десяти дней назад из-за наводнения. Как отмечала в понедельник мэр Ялты Янина Павленко, купание могут разрешить в ближайшую неделю, как только обследуют дно у берегов и получат пробы, что морская вода хорошего качества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С сегодняшнего дня мы начали отбор проб исходя из ситуации с погодными условиями, исходя из течения, характерного для побережья Большой Ялты - от Фороса до Алупки. Это те первые пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение трех дней ежедневно", - сказала журналистам Пеньковская.

По ее словам, о сроках снятия запрета на купание в морской воде говорить преждевременно, но туристы могут посещать пляжи и загорать на них.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты: реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.