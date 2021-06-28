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СМИ: семь бойцов иракского ополчения погибли при ударе ВВС США на границе с Сирией

СМИ: семь бойцов иракского ополчения погибли при ударе ВВС США на границе с Сирией

Семь бойцов отрядов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" убиты в результате ночного удара ВВС США по району у иракско-сирийской границы. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, еще несколько ополченцев получили ранения. Отмечается, что авиаударом был уничтожен склад и военный пункт, принадлежавшие "Аль-Хашд аш-Шааби".

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что в результате одного из ударов ВВС США погиб ребенок и три человека были ранены.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли 27 июня авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. По версии Кирби, "цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые занимаются атаками с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке".


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