Ученый считает намеренным исключение Армении из научной конференции по Южному Кавказу

Руководитель археологических экспедиций в Двине и Тигранакерте в Арцахе Гамлет Петросян считает намеренным шагом тот факт, что Армения, армянские города и армянские специалисты остались вне рамок научной конференции «Cities on the Edge: Exploring Late Antique urbanism in the Southern Caucasus (AD 300–600)».

В беседе с корреспондентом Арменпресс Петросян сказал, что подобные конференции организуют разные европейские и американские университеты.

«Я считаю это одним из проявлений нынешнего политически организованного армяно-азербайджано-турецкого конфликта и делаются попытки внести политику в сферу науки. Это однозначно. Не то чтобы эта конференция решила мировые проблемы, но ...

Азербайджан часто представляет Кавказ как неармянский, упоминает, что армяне пришли позже, что в Арцахе вообще не было армян и так далее. Кажется, что эта идеология распространилась на историю, прошлое, память, и одним из свидетельств чего является эта конференция, которая пытается выявить города Южного Кавказа 3-6 вв., не включая Армению, армянские города», - подчеркнул Петросян.

По его словам, люди, хотя бы немножко знакомые с культурой и историей Сасанидской Персии, знают, что Двин был крупнейшим центром региона, самым известным и богатым городом раннего средневековья.

Петросян сообщил, что этот вопрос был поднят на официальном сайте Международной организации арменоведческих исследований, где на эту тему идут горячие дискуссии, авторитетные специалисты, арменоведы возносят протесты, а Петросян, как специалист по культуре Арцаха, как редактор сайта monumentwatch.org откликнулся и представил свой подход.

Ученый разочарован своими друзьями, в частности Ларой Фабиан и Муртузали Гаджиевым, которые позволили игнорировать Армению.

Говоря о том, какие шаги наша страна должна предпринять на государственном уровне, чтобы избежать подобных проблем в будущем, Петросян сказал, что это вопрос науки и академических платформ.

«Наука, арменоведение в Армении очень слабо интегрировано в международное научное сообщество. Кроме того, в Армении мало специалистов с мировым именем. Например, более десятка исследователей выразили свое недовольство вопросом, и я единственный среди них из Армении. Если государство хочет решить проблему, оно должно думать о том, что люди, мало связанные с научными исследованиями, часто становятся учеными в Армении», - заключил Гамлет Петросян.

Анжела Амбарцумян