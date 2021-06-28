Тигран Авинян получил вторую прививку от коронавируса

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 28 июня в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения получил вторую прививку от коронавируса. Исполняющий обязанности вице-премьера привился вакциной “AstraZeneca”. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера.

Желающие вакцинироваться граждане могут обратиться в любую поликлинику, независимо от прописки, пройти регистрацию и, получив соответствующее направление, привиться. В Армении действуют также мобильные пункты, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной для граждан.