Анкаван принял участников военно-спортивного лагеря: программа станет обязательной для всех школ

Министерство образования, науки, культуры и спорта поставило перед собой задачу повысить качество обучения по предмету «Предварительная военная подготовка» («Военная подготовка»), и показателей ожидаемых от выпускников. С этой целью приказом министра образования и науки Армении была запущена практическая составляющая программы ПВП - пилотная программа военно-тренировочного лагеря, в которой участвуют около 100 учеников из разных школ Армении. Как сообщает Арменпресс, 23 июня в Анкаване состоялась церемония открытия военных сборов, в которой приняли участие заместитель министра образования и науки Жанна Андреасян и начальник Управления общего образования Арсен Багдасарян.

Фото: Татев Дурян

«Эта программа очень важна для всех нас. Все мы знаем о серьезных вызовах, с которыми столкнулась наша страна. Программа будет обязательной для всех школ. Ваша роль, как первых участников, в ее создании будет очень велика. Важны ваши мнения и наблюдения ваших военруков, чтобы сделать программу более адресной. Таким образом, для участников следующих лет, благодаря вам, этот процесс будет более эффективным», - сказала заместитель министра НОКС, обращаясь к участникам лагеря.

Лагерь «Лусабац» расположен в зоне отдыха «Анкаван», в общине Пюник Котайкской области. Он был построен еще в советские годы, в далеких 1950-х годах.

В детстве вместе с тысячами школьников Советской Армении здесь отдыхал и нынешний директор лагеря подполковник Ашот Аветисян. Он говорит, что это очень увлекательный и полезный опыт для подростков старшей школе, поскольку впервые они будут разлучены со своей семьей.

«Дети здесь живут вместе, вместе едят, учатся друг друга, узнают о быте, узнают об общей столовой. Это жизненные навыки, которые они могут приобрести для будущей жизни, особенно для армии», - сказал Арменпресс директор лагеря.

Военное училище имени Арама Манукяна отвечает за пилотную программу военно-тренировочного лагеря. Директор школы Аркадий Петросян, который также является руководителем этой программы, отметил, что идея организации военно-тренировочного лагеря возникла два года назад, и прошлогодняя война в Арцахе несколько ускорила процесс и сделала его еще более приоритетным.

«Это что-то вроде карантина призывного периода военной службы. Когда они пойдут в армию, служба будет для них привычнее и проще», - заявил программный менеджер Аркадий Петросян.

В военно-спортивном лагере принимают участие около 100 учеников из старших школ Еревана: № 97 имени Григора Зограпа, ереванской старшей школы № 182 им. Геворга Эмина, № 16 им. Аветика Исаакяна, Чаренцаванской старшей школы им. Месропа Маштоца и Гехашенской средней школы им. Размика Степаняна.

Примечательно, что в военно-спортивный лагерь приехали не только мальчики, но и девочки. Среди 100 воспитанников - 84 мальчиков, 14 - девочек.

Составлено пять рот, в четырех - мальчики, в пятой - 14 красавиц лагеря.

Пилотная программа 12-дневных военных сборов в будущем станет обязательной для всех школ. Какие изменения и исправления будут внесены в нее, станет ясно из подробного анализа, проведенного после окончания программы. Жанна Андреасян подчеркнула, что Министерство образования и науки готово пойти по этому пути с первыми участниками лагеря, чтобы улучшить качество образования, чтобы по окончании школы у учащихся были качества, необходимые государству и обществу.

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