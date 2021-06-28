В Японии грузовик сбил группу школьников
16:04, 28 Июнь, 2021
Грузовик сбил в понедельник группу школьников в городе Ятимата в соседний с Токио префектуре Тиба. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.
В результате происшествия двое школьников погибли. Трое детей в возрасте от шести до 10 лет получили травмы.
Инцидент произошел на проселочной дороге на участке без тротуара. Водитель грузовика арестован по подозрению в неосторожном вождении, повлекшем гибель людей.
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