Французский университет Армении начинает магистерскую программу «Искусственный интеллект»

Французский университет Армении, имеющий 21-летний опыт работы в сфере образования, в сотрудничестве с Университетом Тулузы III - Университом Поля Сабатье во Франции реализует магистерскую программу «Искусственный интеллект». Ректор Французского университета Армении, профессор Бертран Венар об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс», заявив, что они работают над созданием программ, которые нужны Армении. Помимо работы с агентствами, университет работает и с предпринимателями в этой области, чтобы прислушиваться и к их потребностям.

«Все страны заинтересованы в хороших специалистах. Армения не исключение. Интерес исходит и от компаний, которые заявляют, что им не хватает рабочей силы. Мы также видим интерес со стороны студентов. Магистерская программа, которую мы представляем, будет в центре экосистемы. Мы заинтересованы в реализации этой магистерской программы, способствуя выполнению исследовательских работ», - сказал Бертран Венар.

В сентябре вуз ждет первых студентов на новую магистерскую программу. Занятия будут проходить в вечернее время, что позволит работающим студентам совмещать учебу и работу. Помимо местных студентов, могут быть приняты и иностранцы.

По словам заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Давида Саакяна, очень важно такое сотрудничества с французскими партнерами. Он отметил, что область искусственного интеллекта довольно значима для экономики Армении, эффективная кадровая политика в этом направлении является одним из приоритетных вопросов.

«Система образования не готова удовлетворить спрос на рабочую силу, а спрос высок и продолжает расти. Я представлю последние данные нескольких компаний, которым до конца года потребуется более 400 сотрудников в области искусственного интеллекта. Эта образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей сектора в целом, что необходимо для подготовки специалистов, предотвращения оттока кадров из страны, а также и для оттока средств и финансирования в другие страны. Магистерская программа - это еще одна инвестиция в развитие экосистемы сферы и стартапов», - сказал Давид Саакян.

Ален Крузил, заведующий кафедрой информатики факультета естественных наук и инженерии Тулузского университета III Поля Сабатье, содекан факультета информатики и прикладной математики Французского университета Армении отметил, что в Ереван приедут преподавать их преподаватели.

«Наше сотрудничество с Французским университетом Армении имеет давнюю историю. Рад, что сотрудничество будет продолжено этой магистерской программой. Скажу, что на уровне бакалавриата ожидается визит 10 профессоров, которые уже приехали и будут преподавать. Планируется, что столько же преподавателей приедут в Армению для преподавания в магистратуре. Первая группа будет в Ереване в сентябре», - сказал Ален Крузил.

В рамках магистерской программы производственная практика осуществляется в организациях. Для лучших студентов можно будет организовать стажировку во Франции. Кристина Саркисян, декан факультета информатики и прикладной математики Французского университета Армении, отметила, что есть и возможность принимать французских студентов, что может стать уникальным обменом опытом.

«Наша программа включает в себя оба основных направления искусственного интеллекта. Студент сам решает, в каком направлении ему специализироваться. У нас будут преподавать преподаватели из Тулузы», - сказала Кристина Саркисян, подчеркнув, что студенты будут вовлечены и в научные исследования.