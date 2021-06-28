В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 369 708 - максимума с 20 февраля, следует из данных штаба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.