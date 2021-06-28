Организаторы Олимпиады несколько делегаций подвергнут жестким ограничениям

Из-за нового штамма коронавируса Delta японские власти планируют ввести серьезные ограничения для делегаций из Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Требования вступят в силу 1 июля. Для них будет установлен трехдневный карантин. По прибытию в страну, спортсмены будут тренироваться под строгим контролем.

Глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита считает, что олимпийцы не будут уклоняться от ограничений, так как цель их - здоровье спортсменов и участие в играх.