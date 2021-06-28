В последние дни были случаи телефонных звонков граждан Азербайджана и Турции арцахцам: СНБ Арцаха

За последние дни Служба национальной безопасности зафиксировала случаи телефонных звонков граждан Азербайджанской Республики и Турции гражданам Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», эту информацию распространила Служба национальной безопасности Республики Арцах.

«Вновь призываем Вас воздерживаться от ответов на такие подозрительные телефонные звонки и немедленно обращаться в СНБ Арцаха.

В то же время призываем воздерживаться от антинационального стиля действий, не спекулировать и не превращать подобные слухи в предмет обсуждения на открытых площадках, целью которых является создание среди населения Арцаха определенной атмосферы страха перед будущим»,- говорится в сообщении.