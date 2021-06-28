Партии Ле Пен и Макрона потерпели неудачу на региональных выборах во Франции

Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен потерпела неудачу на региональных выборах во Франции, свидетельствуют предварительные данные, публикуемые французскими СМИ.

До выборов эксперты прогнозировали победу "Национального объединения" минимум в двух из 13 регионов, но по итогам первого тура партия реально претендовала на победу только в одном из них - Прованс-Альпы-Лазурный берег. Во втором туре, который прошел в воскресенье, ультраправые не смогли одержать победу и в этом регионе.

Наблюдатели полагают, что одна из причин таких результатов - крайне низкая явка: выборы в регионах в условиях пандемии коронавируса и хорошей летней погоды вызвали в 2021 году еще меньше интереса у избирателей, чем обычно.

Еще один крупный проигравший на региональных выборах - партия "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона. Ее представители по итогам первого тура лишились шансов на победу во всех регионах. Как и в случае с ультраправыми, партия Макрона потерпела неудачу, потому что ее электорат не проявил интереса к региональным выборам,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В итоге во втором туре французы отдали предпочтение более "традиционным" партиям левого и правого толка. Так, различные правые коалиции (без "Национального объединения") получили контроль над семью регионами материковой части Франции, левые коалиции - над пятью. Еще в одном регионе, Корсике, победу традиционно одерживают местные националисты.

Тем не менее, как отмечает телеканал BFM TV, такие результаты вряд ли отражают реальную расстановку сил во французской политике в преддверии президентских выборов 2022 года. Согласно опросу компаний Ipsos и Sopra Steria, проведенному перед вторым туром региональных выборов, Макрон и Ле Пен - по-прежнему фавориты на выборах главы государства.

Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись сейчас, Макрон и Ле Пен в первом туре получили бы по 24% и прошли бы во второй тур. Третьим финишировал бы политик правого толка Ксавье Бертран (18%).