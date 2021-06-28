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Гроссмейстер Завен Андриасян выехал на Международный турнир в Филадельфии

Гроссмейстер Завен Андриасян выехал на Международный турнир в Филадельфии

В США, в Филадельфии, стартовал 14-й Международный турнир пошахматам, в котором в этом году принимают участие 79 шахматистов, в том числе 15 гроссмейстеров.

Как сообщает «Арменпресс», Армению на турнире представит гроссмейстер Завен Андриасян. Среди участников - гроссмейстер Владимир Акопян, играющий под флагом США. В выходные прошли 1-4 раунды турнира. 5 шахматистов, лидировавшие в таблице, набрали по 3,5 очка. Владимир Акопян и Завен Андриасян набрали по 3 очка.

5-6 туры турнира состоятся 28 июня.


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