В Варденисе по субвенциальной программе будут отремонтированы три улицы

В Варденисе в этом году в рамках программы субсидирования, реализуемой правительством в Гегаркуникской области будут отремонтированы 3 улицы. Улицы Романа и Х. Степаняна будут асфальтированы и на улице Виктора Амбарцумяна будет заложен тротуар.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской областной администрации, программы утверждены на заседании Межведомственной комиссии 2 июня 2021 года. Первоначальная общая стоимость программ асфальтирования и обустройства улицы Романа составляет 30 миллионов 576 000 драмов, из которых 45% или 13 миллионов 759 000 драмов выделено правительством Республики Армения, 16 миллионов 817 000 драм - администрацией Вардениса. В результате реализации проекта будет заасфальтировано 360 погонных метров дороги общей площадью в 3 729 квадратных метров.

Первоначальная общая стоимость асфальтирования и обустройства тротуара на улице Х. Степаняна составляет 82 миллиона 178 000 драмов, из которых 45% или 36 миллионов 980 000 драмов выделено правительством, 55% или 45 миллионов 198 000 драмов администрацией Вардениса. В результате реализации проекта будет заасфальтировано 697 погонных метров дороги, будет заложен односторонний тротуар такой же длины, заасфальтированная площадь составит 5837 квадратных метров.

Первоначальная общая стоимость программы строительства одностороннего тротуара на улице Виктора Амбарцумяна составляет 88 миллионов 196 000 драмов, из которых 45% или 39 миллионов 688 000 драмов выделяет правительство, 48 миллионов 508 000 драмов - мэрия Вардениса. В результате реализации проекта будет построен тротуар протяженностью в 1 498 погонных метров, асфальтовое покрытие составит 4 085 квадратных метров.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками администрации Вардениса, тендеры на строительные работы будут объявлены в ближайшее время.

Хосров Хлгатян