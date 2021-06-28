В Вагашене полностью решится вопрос снабжения питьевой водой и полива пастбищ

В общине Вагашен Гегаркуникской области в рамках программ субсидий, реализуемых правительством в этом году, будет заложена система снабжения питьевой водой и водой для орошения, в результате чего проблемы, связанные с вопросами полностью будут решены.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской областной администрации, программа утверждена на заседании Межведомственной комиссии 2 июня 2021 года. Первоначальная общая стоимость программы составляет 130 миллионов 4 130 драмов, из которых 70% или 91 миллион 2 891 драм выделено правительством, 39 миллионов 1 239 драмов - общиной Вагашен.

«Планируется построить водопровод протяженностью 8 км, от местности под названием Мец Голес до поселка. Он будет с полиэтиленовыми трубами, 4 колодцами, 6 тушителями, 5 регуляторами, 2 сливными колодцами, 3 вентиляционными колодцами. Объем подаваемой воды составит около 20 литров в секунду. В ближайшие дни будет объявлен тендер на строительные работы», - сказали в администрации Вагашена.

Хосров Хлгатян