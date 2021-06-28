В Хачахпюре будут проведены работы по строительству и восстановлению оросительной сети

В общине Хачахпюр Гегаркуникской области в рамках программ субсидий, реализуемых правительством, будут проведены работы по строительству и восстановлению оросительной сети. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской областной администрации, программа была утверждена на заседании Межведомственной комиссии 16 июня 2021 года. Первоначальная общая стоимость программы составляет 41 миллион 626 000 драмов, из которых 65% или 27 миллионов 57 000 драмов выделено правительством, 35% или 14 миллионов 569 000 драмов - общиной Хачахпюр.

«Проект предусматривает строительство или восстановление ирригационной системы Хачахпюра протяженностью около 760 погонных метров, частично с железными трубами, частично с железобетонными трубами, за счет чего будут минимизированы потери оросительной воды, и внутриобщинные дороги будут защищены от опасности сноса. В ближайшее время будет объявлен тендер на строительные работы», - сообщили в администрации общины Хачахпюр.

Хосров Хлгатян